Chaque été, elle revient dans le village de son enfance, en Lozère, où le temps semble suspendu. Cette année, elle découvre que son arrière-grand-mère, Palmyre, n'est pas enterrée dans le cimetière du hameau, là où repose sa famille. Pourquoi tant de mystères entourent sa vie ? Commence alors une quête d'une beauté fracassante, sur les traces d'une femme qui désirait vivre trop fort pour son temps. Avec humour et finesse, Léa Lhermet explore ce qui se transmet dans le sang et dans le silence. Comment se construire dans une lignée de femmes ? En miroir se dessine le portrait d'une femme d'aujourd'hui, mère de quarante ans, divorcée, oscillant entre espoirs amoureux et quête de liberté. Un premier livre magnétique et haletant sur les femmes et leurs désirs immenses.