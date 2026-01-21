Inscription
Les mots qui tuent

Michelle Fines

Il est la face cachée des violences conjugales. Le suicide forcé, c'est ainsi que l'on appelle le harcèlement dans le couple qui mène au suicide ou à une tentative de suicide. Ces meurtres invisibilisés font deux fois et demie plus de victimes que les féminicides : neuf cent six en 2024. En 2010, sept ans après le meurtre de Marie Trintignant, le suicide de Krisztina Rády, la femme de Bertrand Cantat, a mis le phénomène en lumière. En 2020, une loi a été votée qui punit les responsables de suicides forcés à une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. Mais le texte, encore peu connu, est rarement appliqué. Michelle Fines, journaliste d'investigation, a connu comme des milliers de femmes la violence conjugale et s'appuie sur son expérience personnelle pour en décrypter les mécanismes. Comment peut-on vouloir mourir pour échapper à l'enfer ? Qu'est-ce qui lie les victimes aux bourreaux, jusqu'à la mort ? Pour répondre à ces questions, Michelle Fines donne la parole aux victimes. Les mortes, celles qui ont raconté leur calvaire avant de disparaître, et les vivantes, qui en ont réchappé. Elle se confronte aussi aux auteurs, pervers dits narcissiques, harceleurs, manipulateurs. Elle s'intéresse enfin aux mécanismes du cerveau qui empêchent les victimes de partir pour se sauver. Une enquête nécessaire pour comprendre le suicide forcé et, au-delà, les mécanismes de l'emprise et de la violence conjugale.

