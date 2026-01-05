Ouvrage en grands caractères Corps 16 Depuis l'évasion de Julian Hirtmann, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter : détectives amateurs, présentateur d'un fameux talk-show, écrivain de best-sellers, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la traque mortelle se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. Quand réalité et fiction finissent par se confondre, le pire est à venir... Jamais Bernard Minier n'a été aussi surprenant et provocant !