Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

H

Bernard Minier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage en grands caractères Corps 16 Depuis l'évasion de Julian Hirtmann, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter : détectives amateurs, présentateur d'un fameux talk-show, écrivain de best-sellers, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la traque mortelle se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. Quand réalité et fiction finissent par se confondre, le pire est à venir... Jamais Bernard Minier n'a été aussi surprenant et provocant !

Par Bernard Minier
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Bernard Minier

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur H par Bernard Minier

Commenter ce livre

 

H

Bernard Minier

Paru le 05/01/2026

636 pages

Libra Diffusio

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379323973
9782379323973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.