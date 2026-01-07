Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La joie

Georges Bernanos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Il a écrit les plus belles scènes de la fiction moderne, par la profondeur et la puissance. " André Malraux Fille de la petite bourgeoisie, Chantal de Clergerie illumine le monde autour d'elle par sa grâce et sa joie. Lorsqu'elle rencontre l'abbé Cénabre, c'est Dieu Lui-même qui répond à l'imposteur à travers elle. Car en Cénabre se joue le combat surnaturel que Dieu et Satan se livrent depuis la nuit des temps pour la conquête de l'âme humaine. Romancier, journaliste, écrivain engagé, visionnaire, Georges Bernanos fut soldat de 14-18, témoin anti-franquiste durant la guerre d'Espagne, pourfendeur des fascismes. Du Brésil, où il s'installe en1938, il devint une des voix de la Résistance française jusqu'en 1945, année de son retour en France. Son oeuvre est riche et variée : romans, nouvelles, essais et même théâtre et opéra. Prix Femina en 1929

Par Georges Bernanos
Chez Ephata

|

Auteur

Georges Bernanos

Editeur

Ephata

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La joie par Georges Bernanos

Commenter ce livre

 

La joie

Georges Bernanos

Paru le 07/01/2026

308 pages

Ephata

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385501075
9782385501075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.