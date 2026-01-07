" Il a écrit les plus belles scènes de la fiction moderne, par la profondeur et la puissance. " André Malraux Fille de la petite bourgeoisie, Chantal de Clergerie illumine le monde autour d'elle par sa grâce et sa joie. Lorsqu'elle rencontre l'abbé Cénabre, c'est Dieu Lui-même qui répond à l'imposteur à travers elle. Car en Cénabre se joue le combat surnaturel que Dieu et Satan se livrent depuis la nuit des temps pour la conquête de l'âme humaine. Romancier, journaliste, écrivain engagé, visionnaire, Georges Bernanos fut soldat de 14-18, témoin anti-franquiste durant la guerre d'Espagne, pourfendeur des fascismes. Du Brésil, où il s'installe en1938, il devint une des voix de la Résistance française jusqu'en 1945, année de son retour en France. Son oeuvre est riche et variée : romans, nouvelles, essais et même théâtre et opéra. Prix Femina en 1929