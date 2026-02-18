Inscription
#Essais

L'Anti-mère

Marie-Estelle Dupont

ActuaLitté
Après un long silence, Marie-Estelle Dupont, psychologue, a décidé de témoigner. Pour aider les femmes à se libérer de la culpabilité d'avoir grandi auprès d'une mère jalouse de leur féminité. Dans ce difficile parcours, la parole est essentielle. Afin de ne pas banaliser la violence. Et pour devenir pleinement mère. Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle. Elle est l'autrice de Découvrez vos superpouvoirs chez le psy et Se libérer de son moi toxique. · UN TEMOIGNAGE ESSENTIEL sur l'emprise destructrice exercée par une mère. · DES CONSEILS POUR DEVENIR UNE BONNE MERE lorsqu'on a soi-même été élevée par une femme toxique. Cette mère de trois garçons, qui a bravé ses peurs, son sentiment d'illégitimité, son manque de confiance en elle, raconte les possibilités de s'affranchir au travers de sa propre histoire. Dorothée Werner, Elle.

Par Marie-Estelle Dupont
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie-Estelle Dupont

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Psyhologie sociale

L'Anti-mère

Marie-Estelle Dupont

Paru le 18/02/2026

282 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253239031
© Notice établie par ORB
