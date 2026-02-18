L'Anti-mère

Après un long silence, Marie-Estelle Dupont, psychologue, a décidé de témoigner. Pour aider les femmes à se libérer de la culpabilité d'avoir grandi auprès d'une mère jalouse de leur féminité. Dans ce difficile parcours, la parole est essentielle. Afin de ne pas banaliser la violence. Et pour devenir pleinement mère. Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle. Elle est l'autrice de Découvrez vos superpouvoirs chez le psy et Se libérer de son moi toxique. · UN TEMOIGNAGE ESSENTIEL sur l'emprise destructrice exercée par une mère. · DES CONSEILS POUR DEVENIR UNE BONNE MERE lorsqu'on a soi-même été élevée par une femme toxique. Cette mère de trois garçons, qui a bravé ses peurs, son sentiment d'illégitimité, son manque de confiance en elle, raconte les possibilités de s'affranchir au travers de sa propre histoire. Dorothée Werner, Elle.