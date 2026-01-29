Inscription
#Essais

Amour

Leïla Slimani, Jamal Ouazzani

Il y a ces politiques qui ne cessent d'exhorter les femmes à se dévoiler. Les médias qui véhiculent l'imaginaire de la "beurette" ou du "garçon arabe" en jogging baskets empreint de sexisme et de racisme. Ou encore le legs colonial qui érotise le corps des personnes racisées : les femmes comme objet de fantasme et de domination, et les hommes pour leur hypervirilité. Refusant de se plier à ces stéréotypes et enraciné dans sa propre expérience d'homme arabe musulman en France, Jamal Ouazzani entreprend dans cet essai plus que nécessaire un voyage intime et politique au coeur d'une société marquée par des divisions profondes et systémiques. En explorant et en s'inspirant de quatorze siècles de culture arabe et/ou musulmane, il dévoile la richesse d'un héritage souvent méconnu qui offre un espace d'inclusion à toutes les identités et nous invite à repenser notre conception de l'amour. Diplômé de l'Essec et titulaire d'un master en cinéma de la Sorbonne, Jamal Ouazzani a passé plus de dix ans dans des grandes agences de publicité à l'international. Aujourd'hui, en tant que militant pour les droits humains, consultant en stratégie, conférencier, scénariste et réalisateur, il se consacre à la promotion de l'inclusion et de l'équité. Voix vibrante du podcast JINS parlant d'amour, de sexualités et de genre pour les personnes arabes et/ou musulmanes, il ouvre le dialogue sur des sujets inédits et pose les bases d'une réflexion transformative autour de l'amour. Il est l'auteur de l'essai graphique Féministes musulmanes, illustré par Zainab Fasiki (Leduc Graphic).

Par Leïla Slimani, Jamal Ouazzani
Chez Leduc.s éditions



Auteur

Leïla Slimani, Jamal Ouazzani

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Sociologie

Amour

Jamal Ouazzani

Paru le 29/01/2026

496 pages

Leduc.s éditions

10,40 €

