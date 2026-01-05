Dernier train pour Kamakura

Ouvrage en gros caractères Corps 20 Un beau jour de printemps, un train à destination de Kamakura déraille et tombe d'une falaise, laissant des dizaines de familles endeuillées. Deux mois après l'accident, une étrange rumeur se répand dans le quartier. La nuit venue, un mystérieux train remonterait la ligne Kamakura avec, à son bord, les passagers disparus. Aussi invraisemblable soit-elle, comment laisser passer cette chance de revoir une dernière fois des êtres chers qui ne sont plus là ? Un roman d'une grande douceur qui célèbre pour chacun l'importance de vivre l'instant présent. Bouleversant !