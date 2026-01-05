Inscription
#Roman étranger

Dernier train pour Kamakura

Takeshi Murase, Nina Le Flohic, Diane Durocher

ActuaLitté
Ouvrage en gros caractères Corps 20 Un beau jour de printemps, un train à destination de Kamakura déraille et tombe d'une falaise, laissant des dizaines de familles endeuillées. Deux mois après l'accident, une étrange rumeur se répand dans le quartier. La nuit venue, un mystérieux train remonterait la ligne Kamakura avec, à son bord, les passagers disparus. Aussi invraisemblable soit-elle, comment laisser passer cette chance de revoir une dernière fois des êtres chers qui ne sont plus là ? Un roman d'une grande douceur qui célèbre pour chacun l'importance de vivre l'instant présent. Bouleversant !

Par Takeshi Murase, Nina Le Flohic, Diane Durocher
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Takeshi Murase, Nina Le Flohic, Diane Durocher

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature japonaise

Retrouver tous les articles sur Dernier train pour Kamakura par Takeshi Murase, Nina Le Flohic, Diane Durocher

Commenter ce livre

 

Dernier train pour Kamakura

Takeshi Murase trad. Nina Le Flohic, Diane Durocher

Paru le 05/01/2026

380 pages

Editions Gabelire

25,70 €

ActuaLitté
9782370835086
© Notice établie par ORB
