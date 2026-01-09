Il n'y a plus ni animaux ni végétaux, et la seule nourriture disponible est la viande humaine. Ce qu'il reste de vie s'organise autour des halles, une immense boucherie sur laquelle une caste de policiers exerce son autorité impitoyable, punissant le moindre faux pas d'abattage immédiat : il faut bien approvisionner la ville en viande fraiche. Habitant de ce monde cauchemardesque dont il accepte toutes les valeurs, le narrateur de Viande est un monstre ordinaire. Affamé perpétuel, obsédé par la viande, il comprend que le meilleur moyen d'en obtenir est de collaborer avec la police et de devenir un délateur professionnel. Entre le trip horrifique des romans de Burroughs, l'exploration de la logique du mal des Bienveillantes et la parabole politique de Matin Brun, Viande est le chef-d'oeuvre inclassable et sauvage d'une comète de la littérature tchèque.