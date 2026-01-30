Le journal de Clémentine

Durant l'été 2022, Clémentine Vergnaud, jeune journaliste de France Info, apprend qu'elle est atteinte d'une forme de cancer rare et agressive. Commence alors un combat avec ses doutes, ses espoirs et ses souffrances. Chaque jour apporte son lot de peines et de joies, qu'elle affronte avec le soutien de ses proches, lequel vient combler la solitude qu'elle ressent parfois face à l'univers hospitalier. Après une brève période d'espoir l'été suivant, la maladie revient, et Clémentine décède en décembre 2023, deux jours avant Noël. Ses mots si justes, sa façon si envoûtante et tellement singulière de raconter son expérience, s'éteignent avec son dernier souffle. L'intégralité des droits d'auteur de ce livre bénéficie à la recherche scientifique, ainsi qu'à des actions de prévention et d'information à travers le Fonds Clémentine Vergnaud contre le cholangiocarcinome.