Le journal de Clémentine

Un livre sincère sur la vie face à la maladie, la volonté de combattre et de transmettre jusqu'au bout. Durant l'été 2022, Clémentine Vergnaud, jeune journaliste de France Info, apprend qu'elle est atteinte d'une forme de cancer rare et agressive. Commence alors un combat avec ses doutes, ses espoirs et ses souffrances. Chaque jour apporte son lot de peines et de joies, qu'elle affronte avec le soutien de ses proches, lequel vient combler la solitude qu'elle ressent parfois face à l'univers hospitalier. Après une brève période d'espoir l'été suivant, la maladie revient, et Clémentine décède en décembre 2023, deux jours avant Noël. Ses mots si justes, sa façon si envoûtante et tellement singulière de raconter son expérience, s'éteignent avec son dernier souffle. Jusqu'à la fin, elle a tenu à témoigner de sa réalité, avec une paradoxale et incroyable vitalité, et c'est son compagnon, devenu son mari pendant la maladie, qui prend le relais pour raconter les derniers jours. "Clémentine Vergnaud raconte son quotidien face au cancer, évoquant ses proches, ses doutes, ses espoirs pour laisser une trace" Le Parisien Née en 1994, Clémentine Vergnaud est diplômée de l'Ecole de journalisme de Tours et de Criminologie à l'Université de Nantes. Passionnée par la radio, elle devient journaliste à Radio France en 2015 puis journaliste web pour France Info avec une appétence pour les faits-divers. En 2023, elle révèle être atteinte d'un cancer dans son podcast Ma vie face au cancer .