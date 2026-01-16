Inscription
#Polar

Tante Dimity et le manoir aux esprits

Nancy Atherton

Dix mois après Noël, Lori n'en peut plus de tourner en rond. Alors quand Stan Finderman lui propose d'évaluer une collection de livres anciens à Tarant Hall, elle saute sur l'occasion. En explorant la bibliothèque et ses ouvrages, Lori met au jour des lettres d'amour datant de la Première Guerre mondiale. Et l'une d'elles évoque un trésor caché quelque part dans l'inquiétant manoir victorien... Guidée par Tante Dimity, Lori se lance sur la piste des mystères de Tarrant Hall – entre secrets de famille et esprits venus d'ailleurs – et l'aventure s'avère beaucoup plus captivante qu'une simple expertise de livres rares !

Par Nancy Atherton
Chez Verso

|

Auteur

Nancy Atherton

Editeur

Verso

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Tante Dimity et le manoir aux esprits par Nancy Atherton

Commenter ce livre

 

Tante Dimity et le manoir aux esprits

Nancy Atherton

Paru le 16/01/2026

400 pages

Verso

14,90 €

9782386431708
