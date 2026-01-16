Tante Dimity et le manoir aux esprits

Dix mois après Noël, Lori n'en peut plus de tourner en rond. Alors quand Stan Finderman lui propose d'évaluer une collection de livres anciens à Tarant Hall, elle saute sur l'occasion. En explorant la bibliothèque et ses ouvrages, Lori met au jour des lettres d'amour datant de la Première Guerre mondiale. Et l'une d'elles évoque un trésor caché quelque part dans l'inquiétant manoir victorien... Guidée par Tante Dimity, Lori se lance sur la piste des mystères de Tarrant Hall – entre secrets de famille et esprits venus d'ailleurs – et l'aventure s'avère beaucoup plus captivante qu'une simple expertise de livres rares !