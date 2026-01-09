Ils pensaient avoir survécu au pire. Mais ce qui les attend pourrait bien les détruire. Quand de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre – dont celle, absurde, d'un plan à trois avec le frère de son petit ami - Lily Calloway ne voit qu'un seul refuge : sa chambre. Loren Hale, lui, est déterminé à protéger coûte que coûte l'intimité de leur relation, même face à leurs amis, et soutient Lily du mieux qu'il peut. Mais jusqu'où peut aller l'amour avant de se brûler ? Leurs vies sont filmées, scrutées, commentées. Et, dans ce tumulte, reviennent des ennemis qu'ils espéraient ne plus jamais croiser, des démons qui refusent de mourir, et des épreuves qu'ils ne pensaient pas devoir affronter – du moins pas si tôt. Une rumeur, surtout, pourrait bien être celle de trop. Elle les poussera dans leurs retranchements les plus sombres. Et s'ils ne s'agrippent pas l'un à l'autre... l'un d'eux finira par sombrer.