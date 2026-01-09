Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Thrive

Krista Ritchie, Becca Ritchie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils pensaient avoir survécu au pire. Mais ce qui les attend pourrait bien les détruire. Quand de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre – dont celle, absurde, d'un plan à trois avec le frère de son petit ami - Lily Calloway ne voit qu'un seul refuge : sa chambre. Loren Hale, lui, est déterminé à protéger coûte que coûte l'intimité de leur relation, même face à leurs amis, et soutient Lily du mieux qu'il peut. Mais jusqu'où peut aller l'amour avant de se brûler ? Leurs vies sont filmées, scrutées, commentées. Et, dans ce tumulte, reviennent des ennemis qu'ils espéraient ne plus jamais croiser, des démons qui refusent de mourir, et des épreuves qu'ils ne pensaient pas devoir affronter – du moins pas si tôt. Une rumeur, surtout, pourrait bien être celle de trop. Elle les poussera dans leurs retranchements les plus sombres. Et s'ils ne s'agrippent pas l'un à l'autre... l'un d'eux finira par sombrer.

Par Krista Ritchie, Becca Ritchie
Chez Verso

|

Auteur

Krista Ritchie, Becca Ritchie

Editeur

Verso

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Thrive par Krista Ritchie, Becca Ritchie

Commenter ce livre

 

Thrive

Krista Ritchie, Becca Ritchie

Paru le 09/01/2026

640 pages

Verso

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386432651
9782386432651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.