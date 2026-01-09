Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Passions publiques

Myriam Revault d'Allonnes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'emprise des émotions, dit-on, emporte tout sur son passage, y compris les conditions du débat public. Mais leur absence est-elle la condition d'une raison publique qui ne saurait s'exercer que dans le silence des passions ? C'est dans le champ de la philosophie politique et en mettant la pensée à l'épreuve de l'événement que Myriam Revault d'Allonnes défait le grand partage du sensible et de l'intelligible, de la raison et des passions. En montrant comment s'entrelacent la rationalité politique, les sensibilités collectives et les conditions de l'agir humain, elle revisite des traditions de pensée qui, attentives au caractère incontournable des affects, ont interrogé la dynamique qui soutient l'élaboration du lien social. Ce chemin nous aide à mieux comprendre les nouvelles mobilisations où le vécu, le sentiment d'injustice, le souci de l'égale dignité jouent un rôle majeur. Comment leur émergence s'accorde-t-elle avec la capacité d'agir de l'homme raisonnable ? Parce que la raison publique s'enracine dans les dispositions sensibles qui font l'humanité de l'homme, son exercice nous incite à résister aux fureurs antipolitiques qui menacent notre existence démocratique.

Par Myriam Revault d'Allonnes
Chez Seuil

| 1 Partages

Auteur

Myriam Revault d'Allonnes

Editeur

Seuil

Genre

Communication - Médias

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passions publiques par Myriam Revault d'Allonnes

Commenter ce livre

 

Passions publiques

Myriam Revault d'Allonnes

Paru le 09/01/2026

192 pages

Seuil

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021563177
9782021563177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.