Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La petite vie

Antoine Cargoet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'était la vie simple, c'était la petite vie. Celle de tout le monde, de tous les jours. Une vie qui n'allait pas sans ironie, mais non plus sans beauté. Une vie vraie". Que dire d'une vie anonyme, inconnue, soudainement fauchée, brutalement arrachée aux siens, eux aussi des figurants au sein de la multitude et qui se retrouvent seuls à pouvoir en raconter l'histoire sans histoires ? Avec cet éloge de la vie banale et normale, ordinaire et routinière, plus consentie que choisie à l'instar de notre propre existence, Antoine Cargoet se fait le mémorialiste de cette classe jugée si moyenne que la littérature l'omet. La famille, la maison, le travail, la voiture, les dîners, les sorties, les vacances, les chats et, bien sûr, l'autre que soi qui devient soi, les enfants qui surviennent autres que nous : faut-il que le présent vire au passé pour que se révèle, cachée en creux de chaque petite vie, la gloire des humbles ? Un premier roman qui s'impose comme un coup de maître. Editeur, Antoine Cargoet est l'auteur d'un essai remarqué, Recréer le ciel. Genèse et devenir du populisme, également paru aux Editions du Cerf.

Par Antoine Cargoet
Chez Cerf

|

Auteur

Antoine Cargoet

Editeur

Cerf

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La petite vie par Antoine Cargoet

Commenter ce livre

 

La petite vie

Antoine Cargoet

Paru le 02/01/2026

145 pages

Cerf

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204172554
9782204172554
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.