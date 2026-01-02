"C'était la vie simple, c'était la petite vie. Celle de tout le monde, de tous les jours. Une vie qui n'allait pas sans ironie, mais non plus sans beauté. Une vie vraie". Que dire d'une vie anonyme, inconnue, soudainement fauchée, brutalement arrachée aux siens, eux aussi des figurants au sein de la multitude et qui se retrouvent seuls à pouvoir en raconter l'histoire sans histoires ? Avec cet éloge de la vie banale et normale, ordinaire et routinière, plus consentie que choisie à l'instar de notre propre existence, Antoine Cargoet se fait le mémorialiste de cette classe jugée si moyenne que la littérature l'omet. La famille, la maison, le travail, la voiture, les dîners, les sorties, les vacances, les chats et, bien sûr, l'autre que soi qui devient soi, les enfants qui surviennent autres que nous : faut-il que le présent vire au passé pour que se révèle, cachée en creux de chaque petite vie, la gloire des humbles ? Un premier roman qui s'impose comme un coup de maître. Editeur, Antoine Cargoet est l'auteur d'un essai remarqué, Recréer le ciel. Genèse et devenir du populisme, également paru aux Editions du Cerf.