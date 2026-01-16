Inscription
#Roman francophone

On ne verra pas les fleurs le long de la route

Eric Pessan

Dans un monde au bord de l'effondrement climatique, les livres n'existent plus. Rares sont les personnes qui savent encore lire. Alors qu'ils parcourent les routes, fuyant incendies et ravages, un homme et une femme commencent à écrire. Pour que les histoires perdurent, ils puisent dans les centaines d'oeuvres littéraires gravées en eux et tissent les mémoires d'un monde en perdition. Eric Pessan mêle avec brio son écriture à plus de mille citations d'oeuvres pour créer une fiction d'anticipation hors-norme, à mi-chemin entre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et les plus grandes créations de l'OuLiPo.

Par Eric Pessan
Chez Aux Forges de Vulcain

|

Auteur

Eric Pessan

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

Littérature française

On ne verra pas les fleurs le long de la route

Eric Pessan

Paru le 16/01/2026

Aux Forges de Vulcain

19,00 €

9782373053715
