Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les hauts de Hurlevent

Emily Brontë

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par un soir de tempête qui balaie sans pitié les landes sauvages du Yorkshire, M. Lockwood rend visite au propriétaire de la demeure qu'il vient de louer, le taciturne M. Heathcliff. L'humeur morose de la maisonnée trahit des non-dits et des colères refoulées. Pire encore, le lieu semble hanté par une certaine Catherine Earnshaw, dont l'ombre obsède bientôt Lockwood. Le jeune homme ne tardera pas à percer le funeste secret de cette famille dans laquelle se déchaînent depuis des décennies passions et amours interdites.

Par Emily Brontë
Chez Gallmeister

|

Auteur

Emily Brontë

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les hauts de Hurlevent par Emily Brontë

Commenter ce livre

 

Les hauts de Hurlevent

Emily Brontë trad. Frédéric Delebecque

Paru le 07/01/2026

528 pages

Gallmeister

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404081328
9782404081328
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.