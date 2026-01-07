Les hauts de Hurlevent

Par un soir de tempête qui balaie sans pitié les landes sauvages du Yorkshire, M. Lockwood rend visite au propriétaire de la demeure qu'il vient de louer, le taciturne M. Heathcliff. L'humeur morose de la maisonnée trahit des non-dits et des colères refoulées. Pire encore, le lieu semble hanté par une certaine Catherine Earnshaw, dont l'ombre obsède bientôt Lockwood. Le jeune homme ne tardera pas à percer le funeste secret de cette famille dans laquelle se déchaînent depuis des décennies passions et amours interdites.