#Essais

Bad Hombre

Pola Oloixarac, Aloïse Denis

ActuaLitté
" Un livre coup de poing qui démonte les rouages de la cancel culture et refuse de se plier aux dogmes du politiquement correct. " El País Pendant un temps, Pola Oloixarac, écrivaine argentine, a été conviée par plusieurs femmes à prendre part à une entreprise implacable : dénoncer et exposer certains hommes - anciens amants, relations avortées ou simples présences ambiguës - pour des comportements jugés inacceptables. Les accusations, souvent troublantes, la placent face à un choix sans nuance : soutenir la justice féministe ou défendre les bad hombres . Aucun espace pour la subtilité ni pour la complexité. Intriguée, parfois déroutée, Oloixarac s'enfonce dans le dédale d'un système capable de jeter l'opprobre sur n'importe qui, elle comprise. En donnant vie à des personnages à la fois fascinants et dérangeants, elle explore les ressorts de la cancel culture tout en sondant les zones grises du sexe, du pouvoir et du désir. Avec Bad Hombre , elle signe un texte courageux et percutant, frontalement opposé à la dictature du politiquement correct. En prise directe avec les tensions de notre époque, ce livre remet en question certains acquis du féminisme contemporain sans pour autant en nier la force. Grâce à une plume acérée et introspective, Oloixarac tisse un récit intime et vertigineux où se croisent Victoria Ocampo et ses amants, des sectes sexuelles californiennes, des créatures numériques mythologiques et les forces centrifuges d'un monde en pleine reconfiguration, aussi séduisant qu'inquiétant.

Par Pola Oloixarac, Aloïse Denis
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Pola Oloixarac, Aloïse Denis

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Criminalité

Retrouver tous les articles sur Bad Hombre par Pola Oloixarac, Aloïse Denis

Commenter ce livre

 

Bad Hombre

Pola Oloixarac trad. Aloïse Denis

Paru le 15/01/2026

240 pages

Le Cherche Midi

21,00 €

ActuaLitté
9782749183732
© Notice établie par ORB
