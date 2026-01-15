Inscription
#Roman étranger

Daisy Miller

Henry James, Elsa Roman

Daisy Miller est une jeune héritière américaine belle et libre. Lors d'un séjour à Rome, ses manières anticonformistes et son mépris des conventions choquent la bonne société. Ingénue, elle compromet sa réputation en fréquentant un jeune italien mondain chasseur de dot. Par insouciance, et peut-être aussi un peu par provocation, elle refuse de se plier aux convenances et se voit bientôt mise à l'écart de son milieu social. Même son meilleur ami, d'abord séduit par son naturel, s'éloigne progressivement de cette jeune femme trop émancipée. Un soir, alors qu'elle contemple le clair de lune sur le Colisée, elle contracte le paludisme et meurt. Publié en 1878, ce portrait subtil d'une jeune femme candide mais trop libre pour les moeurs de son époque est le premier grand récit de Henry James.

Chez Tibert Editions

|

Auteur

Editeur

Tibert Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 15/01/2026

140 pages

Tibert Editions

20,00 €

9791096739264
