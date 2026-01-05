Le jour où Rose a disparu

Ouvrage en grands caractères Corps 16 En Belgique, Rose ouvre les yeux dans un hôpital sans aucun souvenir de sa vie. Les seuls indices dont elle dispose sont un numéro de téléphone et un prénom, à moitié effacés, inscrits sur sa hanche. Plus au sud, Aïda est partie reconstruire sa vie à Toulon. Elle est désormais auxiliaire de puériculture dans une Maison des femmes, accueillant celles qui se relèvent de violences. Rose et Aïda ne se sont jamais vues, ne se connaissent pas. Elles ne savent pas encore que leurs destins sont intimement liés.