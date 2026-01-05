Inscription
#Roman francophone

Le jour où Rose a disparu

Julien Sandrel

Ouvrage en grands caractères Corps 16 En Belgique, Rose ouvre les yeux dans un hôpital sans aucun souvenir de sa vie. Les seuls indices dont elle dispose sont un numéro de téléphone et un prénom, à moitié effacés, inscrits sur sa hanche. Plus au sud, Aïda est partie reconstruire sa vie à Toulon. Elle est désormais auxiliaire de puériculture dans une Maison des femmes, accueillant celles qui se relèvent de violences. Rose et Aïda ne se sont jamais vues, ne se connaissent pas. Elles ne savent pas encore que leurs destins sont intimement liés.

Par Julien Sandrel
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Julien Sandrel

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature française

Le jour où Rose a disparu

Julien Sandrel

Paru le 05/01/2026

384 pages

Libra Diffusio

25,90 €

9782379324093
