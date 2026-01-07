L'Appel de la forêt

Comment survivre dans le froid hostile du Grand Nord quand on n'a jamais vu la neige ? Voilà le défi lancé à Buck, vendu comme chien de traîneau. Tandis que l'animal découvre la souffrance et la force, la violence et la joie, la haine et l'amour, un appel retentit, venu du fond des âges. Le goût pour l'aventure ne suffit pas à expliquer l'immense succès de ce roman. C'est l'appel des terres primitives et sauvages résonnant au fil des pages qui assura la renommée de Jack London. Cet appel vibre encore en nous aujourd'hui...Le texte intégral annotéDes questionnaires au fil du texteDes documents iconographiques exploitésUne présentation de Jack London et de l'Amérique de son époqueUn groupement de textes : « Regard sur l'animal : regard sur l'autre »