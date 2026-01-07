Inscription
#Roman francophone

L'Appel de la forêt

Jack London, Francis Lacassin, Raymonde de Galard

Comment survivre dans le froid hostile du Grand Nord quand on n'a jamais vu la neige ? Voilà le défi lancé à Buck, vendu comme chien de traîneau. Tandis que l'animal découvre la souffrance et la force, la violence et la joie, la haine et l'amour, un appel retentit, venu du fond des âges. Le goût pour l'aventure ne suffit pas à expliquer l'immense succès de ce roman. C'est l'appel des terres primitives et sauvages résonnant au fil des pages qui assura la renommée de Jack London. Cet appel vibre encore en nous aujourd'hui...Le texte intégral annotéDes questionnaires au fil du texteDes documents iconographiques exploitésUne présentation de Jack London et de l'Amérique de son époqueUn groupement de textes : « Regard sur l'animal : regard sur l'autre »

Chez Litos

|

Auteur

Editeur

Litos

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'Appel de la forêt

Jack London trad. Raymonde de Galard

Paru le 07/01/2026

150 pages

Litos

5,50 €

9782385061579
