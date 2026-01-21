Inscription
Essais

Histoire de l'enseignement en France

Jean-Noël Luc, Jean-François Condette, Yves Verneuil

Alors que la question de l'enseignement reste plus que jamais discutée, ce volume offre un panorama exceptionnel sur l'histoire de l'enseignement de la maternelle à l'université, de l'époque napoléonienne jusqu'à nos jours. Il présente les structures, les pratiques, les réformes, les innovations et les contestations qui ont marqué plus de deux siècles d'activité enseignante. L'ouvrage interroge les méthodes préconisées et leurs applications en replaçant le fait éducatif dans ses dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles nationales, voire internationales. Exhaustif et sans parti pris, il sera utile à tous ceux, acteurs ou témoins, qui interrogent les nouveaux défis de l'enseignement en France.

Jean-Noël Luc, Jean-François Condette, Yves Verneuil
Armand Colin

|

Auteur

Jean-Noël Luc, Jean-François Condette, Yves Verneuil

Editeur

Armand Colin

Genre

Métiers de l'éducation nationa

Paru le 21/01/2026

416 pages

36,00 €

9782200641795
