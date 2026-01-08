L'île des esclaves

Une pièce très courte, des thèmes appétents pour les élèves dans une édition en couleurs, richement illustrée avec des extraits audio. Quatre personnages font naufrage sur une île et les rôles s'inversent... Dans cette pièce où jeux social et théâtral se confondent, Marivaux expérimente avec brio l'art du conflit sur scène. Points forts : une pièce très courte : 1 seul acte, 11 scènes des thèmes appétents pour les élèves : l'utopie, le renversement des rôles maîtres/valets, la critique des maîtres, l'évolution des rapports de force, la force du comique, derrière le comique, une pièce politique ? Une édition pour accompagner les élèves et leur faciliter l'entrée dans l'oeuvre : En couleurs et richement illustré Des bilans dessinés Des extraits audio Au fil du texte, des exercices et des bilans à compléter par les élèves En fin d'ouvrage, le dossier du collégien pour comprendre l'oeuvre : éléments de contexte, pour aller plus loin... Thèmes du programme : 4e : Obéir, désobéir, trahir ? Conflits de valeurs sur scène 3e : S'affronter, débattre, questionner la société au théâtre 2de : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle