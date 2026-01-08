Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'île des esclaves

Anne Cassou-Noguès, Pierre de Marivaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une pièce très courte, des thèmes appétents pour les élèves dans une édition en couleurs, richement illustrée avec des extraits audio. Quatre personnages font naufrage sur une île et les rôles s'inversent... Dans cette pièce où jeux social et théâtral se confondent, Marivaux expérimente avec brio l'art du conflit sur scène. Points forts : une pièce très courte : 1 seul acte, 11 scènes des thèmes appétents pour les élèves : l'utopie, le renversement des rôles maîtres/valets, la critique des maîtres, l'évolution des rapports de force, la force du comique, derrière le comique, une pièce politique ? Une édition pour accompagner les élèves et leur faciliter l'entrée dans l'oeuvre : En couleurs et richement illustré Des bilans dessinés Des extraits audio Au fil du texte, des exercices et des bilans à compléter par les élèves En fin d'ouvrage, le dossier du collégien pour comprendre l'oeuvre : éléments de contexte, pour aller plus loin... Thèmes du programme : 4e : Obéir, désobéir, trahir ? Conflits de valeurs sur scène 3e : S'affronter, débattre, questionner la société au théâtre 2de : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Par Anne Cassou-Noguès, Pierre de Marivaux
Chez Nathan

|

Auteur

Anne Cassou-Noguès, Pierre de Marivaux

Editeur

Nathan

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'île des esclaves par Anne Cassou-Noguès, Pierre de Marivaux

Commenter ce livre

 

L'île des esclaves

Pierre de Marivaux

Paru le 08/01/2026

104 pages

Nathan

3,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095061517
9782095061517
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.