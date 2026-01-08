Inscription
#Essais

Créez et gérez votre SCI

Le Particulier Editions

ActuaLitté
- Un décryptage de toutes les stratégies patrimoniales permises par la SCI : détenir un patrimoine à plusieurs, éviter l'indivision, transmettre un bien immobilier à moindre frais, protéger son concubin ou partenaire de pacs, protéger un enfant vulnérable, sécuriser ses biens professionnels, protéger le conjoint survivant dans une famille recomposée... - Toutes les clés pour faire vivre la SCI : chaque étape de la vie de la société est détaillée : statuts, formalités de constitution, apports, assemblées... l Des modèles d'actes et de statuts-types pour vous faciliter la vie. - Un guide pratique rédigé dans un langage clair et accessible à tous.

Par Le Particulier Editions
Chez Le Particulier Editions

|

Auteur

Le Particulier Editions

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Société civile immobilière

Créez et gérez votre SCI

Le Particulier Editions

Paru le 08/01/2026

210 pages

Le Particulier Editions

26,00 €

ActuaLitté
9782357313767
