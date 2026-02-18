Inscription
#Manga

Berserk - Edition Prestige Tome 4

Kentaro Miura

ActuaLitté
Partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, la Troupe du Faucon et son leader Griffith accumulent les succès dans la campagne pour conquérir la paix. Dans la bataille finale face à Tudor, la troupe brille par ses exploits. Mais Guts et Casca se retrouvent précipités au fond d'un précipice. Soignée par Guts de la fièvre qui la frappe, Casca se livre et lui raconte son histoire : comment elle rejoignit la Troupe du Faucon, comment elle fut sauvée par Griffith et quels sont ses sentiments pour lui... De retour sur le front, ils participent au plan de bataille élaboré par Griffith, qui semble fonctionner à merveille, mais d'autres complots se préparent en coulisse...

Par Kentaro Miura
Chez Glénat

|

Auteur

Kentaro Miura

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Berserk - Edition Prestige Tome 4

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 18/02/2026

464 pages

Glénat

24,90 €

ActuaLitté
9782344067833
