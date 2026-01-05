A retardement

Eléonore Hourdel, psychiatre dans une Unité pour malades difficiles, accueille un nouveau patient. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails. A cinquante kilomètres de là, Sharko et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ? Etes-vous prêts à plonger au coeur de la folie humaine ?