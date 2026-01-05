Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

A retardement

Franck Thilliez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eléonore Hourdel, psychiatre dans une Unité pour malades difficiles, accueille un nouveau patient. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails. A cinquante kilomètres de là, Sharko et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ? Etes-vous prêts à plonger au coeur de la folie humaine ?

Par Franck Thilliez
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Franck Thilliez

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A retardement par Franck Thilliez

Commenter ce livre

 

A retardement

Franck Thilliez

Paru le 05/01/2026

522 pages

Libra Diffusio

26,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379323959
9782379323959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.