#Essais

Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir

Michel Odoul, Fabienne Raoul

"Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir" est un texte dense, riche, intelligent, sensible et percutant. Avec rigueur et ouverture, Michel Odoul nous montre que la maladie n'est ni une fatalité ni une punition, mais une tentative du vivant de retrouver l'équilibre. L'auteur ose aborder ce que beaucoup taisent et c'est une des grandes nouveautés : la conscience de nos cellules, l'âme, la conscience universelle, les expériences de mort imminente et les guérisons inexpliquées [... ] Cher lecteur, mon souhait est que ce livre, comme il l'a fait pour moi, vous accompagne vers ce souvenir intérieur : celui d'une Lumière originelle, sacrée, dont nous sommes issus et que nous portons encore. S'en souvenir, c'est déjà ouvrir la porte à la guérison". Fabienne Raoul, Consultante scientifique, auteure Vous aviez été touché(e) par la lecture de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi car vous découvriez qu'il était possible de donner un sens à vos symptômes, maladies ou traumatismes. Michel Odoul vous propose d'aller au-delà du sens associable à toutes ces manifestations physiques. Il vous conduit à identifier d'où elles proviennent et vous propose des réponses pour retrouver la source de la guérison. Il s'appuie notamment sur des démonstrations et des faits spectaculaires de guérison (vécus personnels ou E. M. I.). Praticien et fondateur de l'Institut Français de Shiatsu, également auteur de nombreux ouvrages (dont son best et long seller Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi), Michel Odoul nous transmet toute son expérience de la psychologie et du monde des énergies, ainsi que sa confiance dans la vie.

Chez Albin Michel

|

Auteur

Editeur

Genre

Guérir par l'esprit

Michel Odoul

Paru le 04/02/2026

256 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226508133
