Mademoiselle V.

Comme tous les jours, Hélène prend le métro pour rentrer chez elle après les cours. Cette fois, son trajet est bouleversé par la présence d'une mystérieuse jeune femme au comportement très étrange. Fascinée, Hélène la poursuit dans les profondeurs du métro. Son courage et sa curiosité vont la mener plus loin qu'elle ne le pensait, et faire basculer sa vie dans l'étrange... Un récit fantastique qui, au cours d'une enquête pleine de suspense, interroge notre vision des monstres et de leur humanité.