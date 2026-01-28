Inscription
#Roman jeunesse

Mademoiselle V.

Jean-Baptiste Evette

ActuaLitté
Comme tous les jours, Hélène prend le métro pour rentrer chez elle après les cours. Cette fois, son trajet est bouleversé par la présence d'une mystérieuse jeune femme au comportement très étrange. Fascinée, Hélène la poursuit dans les profondeurs du métro. Son courage et sa curiosité vont la mener plus loin qu'elle ne le pensait, et faire basculer sa vie dans l'étrange... Un récit fantastique qui, au cours d'une enquête pleine de suspense, interroge notre vision des monstres et de leur humanité.

Par Jean-Baptiste Evette
Chez Flammarion

|

Auteur

Jean-Baptiste Evette

Editeur

Flammarion

Genre

Livre de poche jeunesse

Mademoiselle V.

Jean-Baptiste Evette

Paru le 04/02/2026

128 pages

Flammarion

5,60 €

ActuaLitté
9782080142368
