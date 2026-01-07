Arc et Daffy sont nées à une minute d'intervalle. Unies par leur indomptable chevelure rousse et une imagination fertile, les deux soeurs sont inséparables. Pourtant, irrémédiablement engluées dans les ténèbres familiales, elles ne peuvent échapper aux fantômes qui les hantent. Adulte, Arc lutte toujours avec ses souvenirs lorsqu'on découvre le corps d'une femme noyée dans la rivière. Bientôt, les cadavres s'accumulent. Arc devra peu à peu se rendre à l'évidence : tenir la promesse qu'elle a faite à Daffy de les protéger des puissants remous du "côté sauvage" de l'existence se révèle impossible.