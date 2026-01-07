Inscription
#Roman francophone

Du côté sauvage

François Happe, Tiffany McDaniel

Arc et Daffy sont nées à une minute d'intervalle. Unies par leur indomptable chevelure rousse et une imagination fertile, les deux soeurs sont inséparables. Pourtant, irrémédiablement engluées dans les ténèbres familiales, elles ne peuvent échapper aux fantômes qui les hantent. Adulte, Arc lutte toujours avec ses souvenirs lorsqu'on découvre le corps d'une femme noyée dans la rivière. Bientôt, les cadavres s'accumulent. Arc devra peu à peu se rendre à l'évidence : tenir la promesse qu'elle a faite à Daffy de les protéger des puissants remous du "côté sauvage" de l'existence se révèle impossible.

Par François Happe, Tiffany McDaniel
Chez Gallmeister

Auteur

François Happe, Tiffany McDaniel

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Du côté sauvage

Tiffany McDaniel trad. François Happe

Paru le 07/01/2026

672 pages

Gallmeister

14,90 €

9782404080697
