L'usine, c'est le quotidien de Francis, jeune artiste fauché en quête de boulot pour combler ses dettes et survivre. Anti-héros moderne, hypersensible, ultra lucide, souvent drôle, mais profondément en souffrance, il accepte toutes les missions pour s'en sortir. Y arrivera-t-il ? Un roman puissant, décapant et touchant pour parler d'un monde invisibilisé. Dans le viseur de l'auteur, tout ce qui nous donne la nausée : la bêtise, le mépris, l'hypocrisie, la bassesse, l'injustice.