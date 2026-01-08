Inscription
#Roman francophone

Le ciel a disparu

Alain Blottière

"J'aimerais qu'on sache, parce que j'en suis fier, que le jour où mon grand-père Ayann Ader décida de tuer Elon Musk, je me trouvais avec lui à Sifra, oasis égyptienne du désert libyque". Quelle folie habite Ayann, écrivain français partageant sa vie entre l'Egypte et Paris, pour qu'il décide d'assassiner l'homme le plus riche du monde ? Tout commence une nuit de mai 2026, aux portes du désert, lorsque, observant le ciel, le vieil homme découvre à quel point celui-ci est défiguré par les satellites Starlink : ils effacent et remplacent les étoiles, sans lesquelles nous ne mesurons pas qui nous sommes. Et bientôt, Musk rendra la Terre invivable à force de pollutions. Dans un récit écrit à la veille de l'attentat, Ayann explique les raisons de son acte, et comment il l'a préparé. Vingt-quatre ans plus tard, alors que le monde a basculé, son petit-fils retrouve ce témoignage... Hanté par l'idée de la fin de l'humanité, Le ciel a disparu, roman au souffle poétique et politique puissant, est aussi un hymne à l'empathie, à l'amour et à la beauté du monde - tout ce que Musk, dans son entreprise démente, menace de balayer.

Chez Editions Gallimard

Paru le 08/01/2026

160 pages

18,00 €

9782073129918
