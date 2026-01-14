La fabrique du merveilleux

Il y a fort longtemps, dans la lointaine principauté de Lara, une jeune courtisane fait une ascension fulgurante auprès du monarque. En quelques lunes, son contrôle du royaume est absolu et indéniable. Cependant, dans la forêt primordiale, des rêves à l'état brut sont fabriqués, prêts à être livrés aux humains. Des rêves de liberté, chargés de couleurs, d'insolites et de magies, des rêves capables de renverser les tyrans et d'éloigner les cauchemars et les ténèbres. A travers la fable, Nétonon Noël Ndjékéry propose une réflexion subtile sur la démocratie, ainsi que son difficile maintien.