#Essais

Pyrrhon

Enzo Godinot

Qui était Pyrrhon ? Comment s'est-il imposé comme l'initiateur de la voie sceptique ? Et qu'a-t-il encore à nous dire aujourd'hui ? Voici la somme de référence présentant la vie, l'oeuvre et la doctrine de l'un des plus grands philosophes de la Grèce. Exhumant la figure fondatrice de Pyrrhon d'Elis, c'est à un voyage à la découverte des racines du scepticisme que nous invite Enzo Godinot. Exposant les témoignages de ses disciples comme les commentaires de ses détracteurs, examinant les querelles épistémologiques et les controverses philosophiques, c'est en spécialiste qu'il explore la pensée d'un homme qui n'a laissé derrière lui aucun écrit. Convaincu de l'impossibilité de la connaissance, celui qui fut le compagnon d'Alexandre devait fonder une philosophie exigeante à la postérité significative. Une philosophie se concevant d'abord comme un projet éthique et qui peut, encore, s'affirmer comme une alternative viable à un dogmatisme qui promet tout, mais ne donne jamais rien. Un livre incontournable. Agrégé et docteur en philosophie, Enzo Godinot est chercheur rattaché à l'université Bordeaux-Montaigne et l'auteur de La nouvelle Académie, pour lequel il a reçu le prix Grammaticakis-Neumann de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a également co-dirigé le volume Le critère sceptique.

Chez Cerf

Cerf

Paru le 08/01/2026

336 pages

Cerf

24,90 €

9782204168212
