Roman francophone

L'Attrape-mots

Gilles Paris

Jade, adolescente rebelle, est amoureuse de Holden, le protagoniste de L'Attrape-coeurs . Grâce à lui, elle échappe à la tragique réalité de sa vie. Mais qui est-elle vraiment : une enfant blessée, une affabulatrice ? Plongée dans la fragilité de l'adolescence, L'Attrape-mots est un roman tendre, avec S. D. Salinger en guest star . Le roman s'ouvre sur l'histoire de Jade, adolescente fascinée par Holden, le personnage mythique de S. D. Salinger dans L'Attrape-coeurs . Jade lit et écrit, mais uniquement des débuts de romans qu'elle n'achève jamais. Son quotidien est rythmé par son insuffisance respiratoire, la disparition de son petit frère victime d'une leucémie et la dépression de sa mère. Heureusement, elle a son meilleur ami, Noé, qui l'entraîne à travers la ville et la fait danser sous la pluie. Jade note les " mots adultes " dans un carnet et se les répète pour les apprivoiser. La littérature lui permet de s'échapper, au point d'en oublier qui elle est ? L'histoire d'un amour fictif, à travers un roman doux et sensible sur l'adolescence et la quête de soi. Avec un ton poétique tout en délicatesse, Gilles Paris nous entraine dans un tourbillon d'émotions, et une série de récits emboités comme des poupées russes, allant du faux au vrai, du mensonge à l'apprentissage de soi.

Gilles Paris
Héloïse d'Ormesson

Paru le 22/01/2026

160 pages

18,00 €

9782487819269
