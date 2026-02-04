Arrête de vouloir plaire à tout le monde et pense à toi !

Vous êtes toujours disponible pour les autres, mais jamais pour vous-même ? Vous avez du mal à dire non, à poser des limites, à prendre votre place sans culpabiliser ? Il est temps de vous libérer du poids invisible qui vous empêche d'être pleinement vous-même ! Dans ce livre, Marta Martínez Novoa révèle les mécanismes qui vous poussent à agir ainsi. Comme tant d'autres, vous êtes peut-être victime du syndrome de la "gentille fille" celui qui pousse à vouloir plaire à tout le monde... sauf à soi-même. Avec bienveillance et clarté, l'autrice explique comment se reconnecter à ses émotions, ses désirs et ses besoins profonds : comprendre son passé, déchiffrer son présent, construire son avenir : un accompagnement progressif en trois étapes pour vous guider vers une nouvelle version plus alignée et affirmée de vous-même ; des questionnaires, des schémas et des exercices simples : des outils concrets pour apprendre à poser des limites saines avec votre entourage. Vous allez vous libérer du regard des autres et devenir le personnage principal de votre propre vie. Reprenez enfin le contrôle et commencez à vivre la vie que vous voulez vraiment ! Ce livre est déjà un bestseller en Europe !