Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Hors champ

Marie-Hélène Lafon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une ferme dans le Cantal, isolée comme une île. Claire et son frère, Gilles. Gilles est le fils, celui qui devra tenir la ferme. Claire, la soeur qui n'est pas concernée par cette décision, s'éloigne au fil des années, grâce aux études. Hors champ traverse cinquante années. Dix tableaux comme dix morceaux de temps. Marie-Hélène Lafon a été professeur de lettres classiques à Paris et a reçu le Prix Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils. Tous ses romans sont publiés aux Editions de La Loupe.

Par Marie-Hélène Lafon
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Marie-Hélène Lafon

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hors champ par Marie-Hélène Lafon

Commenter ce livre

 

Hors champ

Marie-Hélène Lafon

Paru le 11/02/2026

276 pages

Editions de la Loupe

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993378
9782382993378
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.