Une ferme dans le Cantal, isolée comme une île. Claire et son frère, Gilles. Gilles est le fils, celui qui devra tenir la ferme. Claire, la soeur qui n'est pas concernée par cette décision, s'éloigne au fil des années, grâce aux études. Hors champ traverse cinquante années. Dix tableaux comme dix morceaux de temps. Marie-Hélène Lafon a été professeur de lettres classiques à Paris et a reçu le Prix Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils. Tous ses romans sont publiés aux Editions de La Loupe.