Roman francophone

Le Chat du Jardinier

Thomas Schlesser

"La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie". Une tempête vient de ravager l'arrière-pays provençal. Louis, jardinier hypersensible, ne parvient plus à faire face aux épreuves qui s'accumulent et plonge dans une souffrance muette. Il va alors faire la connaissance d'une femme extraordinaire. Thalie, professeure de français fraîchement retraitée, à la fantaisie solaire et communicative, va lui proposer un pacte : Louis soignera les oliviers et les lauriers-roses de son domaine voisin dévasté tandis qu'elle l'initiera aux pouvoirs de la poésie. De Sappho à Hugo et Rimbaud, de Pessoa à Neruda, un hymne aux mots des plus grands poètes, à l'amitié et à la vie. Au verso de la jaquette, découvrez le manuscrit du célèbre poème de Rimbaud, L'Eternité.

Thomas Schlesser
Albin Michel

|

Auteur

Thomas Schlesser

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Le Chat du Jardinier

Thomas Schlesser

Paru le 28/01/2026

384 pages

Albin Michel

22,90 €

9782226507389
© Notice établie par ORB
