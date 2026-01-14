Inscription
#Roman francophone

On l’appelait Bennie Diamond

Michaël Dichter

Anvers, années 70. Le jeune Bennie Goodman sait que son père Moshé aimerait mieux le voir à la synagogue qu'à fureter dans les ruelles du quartier des diamantaires. Mais c'est plus fort que lui : la prière l'ennuie, le diamant le fascine. Après tout, c'est dans ce secteur que son grand-père Yéhuda a fait fortune, et quoique le patriarche ait coupé les ponts avec son fils et son petit-fils, ce dernier ne peut réprimer sa fascination. Des ateliers de taille aux vastes salles de négoce de la Bourse, Bennie ne renoncera devant rien pour se faire sa place et un nom. Son ascension, pourtant, n'est pas vue d'un bon oeil par les puissants de la ville - pour qui se prend-il, ce gamin sans pedigree, qui vient leur voler ce qui leur revient de droit ? Michaël Dichter signe un ambitieux roman d'apprentissage au coeur de la communauté des diamantaires, porté par le plus flamboyant des héros.

Par Michaël Dichter
Chez Les Léonides

|

Auteur

Michaël Dichter

Editeur

Les Léonides

Genre

Littérature française

On l’appelait Bennie Diamond

Michaël Dichter

Paru le 14/01/2026

398 pages

Les Léonides

21,90 €

9782488335300
