La plus jolie fille de la maternelle, le bateau pirate Playmobil de ses rêves, devenir joueur de foot professionnel, faire 1, 80 mètre, ou être le seul fils de son père, Kolia a déjà su renoncer à un certain nombre de choses dans la vie. Alors quand il est arrêté par la police moldave de retour d'un reportage en Ukraine, sans aucune idée de ce qu'il a pu faire de mal, il identifie l'un de ces moments où il va falloir rebondir. Autant se repasser la liste de ses revers pour trouver l'énergie nécessaire, dans la voiture qui l'embarque menottes aux poignets vers une destination inconnue, dans ce pays où la question la plus posée sur Google est : "Pourquoi la Moldavie existe ? " , au coeur de cette région où il a côtoyé le meilleur et le pire. Aussi désopilant qu'intelligent, drôle, poétique, tendre et édifiant, un texte qui exalte la capacité de rebond de chacun dans les deuils futiles ou immenses, dans les drames intimes ou les tragédies collectives, un hommage à tous ceux qui ont appris à maîtriser l'art du ricochet.