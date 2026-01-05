Inscription
#Roman francophone

L'Homme sous l'orage

Gaëlle Nohant

Ouvrage en gros caractères Corps 16 Hiver 1917. Une nuit d'orage, un visiteur demande asile à Isaure, la propriétaire d'un domaine viticole. Avant le conflit, c'était un peintre talentueux reçu au château, désormais c'est un déserteur que la maîtresse de maison renvoie sèchement. Saisie de compassion, Rosalie, la fille d'Isaure, le cache au grenier. Mais avec lui, les périls s'invitent au coeur de la demeure. Peut-on agir sur le destin ? Le fugitif, la jeune fille et la mère refusent la place qui leur a été assignée. Ils s'émancipent et se confrontent, tissant un fascinant roman de guerre, d'amour et de liberté. Pour eux comme pour nous, l'orage se lève, il faut tenter de vivre. Magistral !

Par Gaëlle Nohant
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Gaëlle Nohant

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

L'Homme sous l'orage

Gaëlle Nohant

Paru le 05/01/2026

474 pages

Editions Gabelire

26,10 €

9782370835062
