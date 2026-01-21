Inscription
Dormir seul, à deux... ou avec son chien ?

Hélène Gateau

"En me questionnant sur la présence de Colonel sur mon lit, je ne soupçonnais pas que j'ouvrais la boîte de Pandore de mes nuits". - HG Hélène Gateau assume la force du lien qui l'unit à son chien Colonel, au point, elle l'avoue, de s'endormir avec lui la nuit. Un choix étonnant ? Pas tant que ça : elle est loin d'être la seule. La nuit... L'autrice nous invite dans ce territoire à part où les sensations sont exacerbées et les pensées envahissantes. S'y entremêlent aussi de nombreux enjeux comme le sommeil et son importance trop sous-estimée de nos jours, le rapport à l'intimité, le prolongement de la vie amoureuse... Et que signifie la présence d'un chien sur un lit ? Nous relie-t-elle à une part d'enfance ? Est-elle un rempart à notre solitude contemporaine ? Un remède à nos insomnies ? Ou tout simplement l'expression de cette animalité qui nous rattrape tous lorsque nous nous endormons ? Mêlant récit personnel et approche sociologique, dans la lignée de son précédent ouvrage à succès Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien (et pas un enfant), Hélène Gateau explore avec finesse, mordant et sincérité cette scène universelle : la nuit et ceux qui la partagent avec nous. Hélène Gateau est vétérinaire, présentatrice d'émissions télévisées et chroniqueuse à la radio. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle y partage son quotidien avec son chien Colonel. Elle est autrice de plusieurs ouvrages aux éditions Albin Michel. Suivez Hélène Gateau sur Instagram : @helenegateauoff

Par Hélène Gateau
Chez Albin Michel

|

Auteur

Hélène Gateau

Editeur

Albin Michel

Genre

Chiens

Dormir seul, à deux... ou avec son chien ?

Hélène Gateau

Paru le 21/01/2026

208 pages

Albin Michel

18,90 €

9782226502575
