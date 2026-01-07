Inscription
#Roman francophone

Il n'y a pas de place pour la mort

Pascal Quignard

"Ecris ce livre en sorte que ta vie pénètre en lui sans qu'elle mente. Que quelque chose touche celle qui n'en a pas été touchée". "Il n'y a pas de place pour la mort" : un homme et une femme s'enfuient. Le nouveau roman de Pascal Quignard aux Editions Hardies. "Quelle joie qu'un nouvel éditeur apparaisse. Quel bonheur qu'il se soucie de littérature pure. Quelle merveille enfin que l'amitié, la mémoire, la ferveur, les passions partagées y président. Je sens qu'un destin magique nous favorise". Pascal Quignard

Par Pascal Quignard
Chez Hardies

|

Auteur

Pascal Quignard

Editeur

Hardies

Genre

Littérature française

Il n'y a pas de place pour la mort

Pascal Quignard

Paru le 07/01/2026

160 pages

Hardies

19,00 €

9782959564369
