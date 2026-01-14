Kali Yuga 2

Cycle 2 de l' "Echappée annuelle de création & survie" menée par Sophie Nauleau et André Velter aux Editions Hardies. 26 inédits : François Cheng, Corinne Atlan, Anna Griva, Luo Ying, Mehis Heinsaar, Pak Mingyu, Tedi Lopez Mills, Alek Popov, Thodoris Gònis, Jacques Darras, Mohsen Emadi, Rohan Chhetri, Francis Wolff, Laia Jufresa, Karthika Naïr, Mirza Waheed, Isabelle Desesquelles, Mariam al-Ahmad, Jacques Durand, Katerìna Iliopoùlou, Jean Rouaud, Reina Maria Rodriguez, Nariman Hassan, Màkis Tsìtas, Sophie Nauleau et Andrus Kivirähk. 4 portfolios originaux : Glen Baxter, Gaspar Claus, Emmanuel Lenain et Ernest Pignon-Ernest qui signe également la couverture.