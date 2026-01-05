La compagnie des Heureux Hasards

Ouvrage en grands caractères Corps 16 Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais. Parviendra-t-elle à redonner du sens à sa vie ? Une comédie qui réenchante le quotidien !