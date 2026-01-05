Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La compagnie des Heureux Hasards

Gilles Legardinier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage en grands caractères Corps 16 Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais. Parviendra-t-elle à redonner du sens à sa vie ? Une comédie qui réenchante le quotidien !

Par Gilles Legardinier
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Gilles Legardinier

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La compagnie des Heureux Hasards par Gilles Legardinier

Commenter ce livre

 

La compagnie des Heureux Hasards

Gilles Legardinier

Paru le 05/01/2026

546 pages

Libra Diffusio

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379324109
9782379324109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.