Pour tromper l'ennui et la solitude, un jeune homme parcourt les rues brumeuses de Saint-Pétersbourg. Alors qu'il longe les bords de la Neva, il fait la rencontre de l'inconsolable Nastenka, oubliée par celui qu'elle aime, qui devait revenir de Moscou la chercher. Quatre nuits durant, les deux jeunes gens vont cultiver une intimité brûlante, faite de confidences, de silences et d'espérances. Mais tandis que le rêveur s'éprend de Nastenka, une menace plane : celui qui a promis de l'épouser reparaîtra-t-il ? Chef-d'oeuvre de la mélancolie romantique, Les Nuits blanches est un chant d'amour éphémère, où l'illusion se mêle à la lucidité, et le bonheur à l'attente.