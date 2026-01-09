Inscription
#Essais

De l'esclavage moderne

Félicité Robert de Lamennais

"Chez les anciennes nations, le peuple n'existait pas. Ce que nous appelons le peuple, c'étaient les esclaves. " Pour Lamennais, le constat est implacable. Esclave, serf, prolétaire... Après chaque révolution, le même ordre se remet en place, celui de l'esclavage et de la domination, muant au gré de l'Histoire et de ses soubresauts. L'Etat moderne en est désormais l'ordonnateur. Alors que l'égalité des droits semble une idée acquise, les faits sont bien différents : impunité pour les puissants, intransigeance pour les autres. A la différence que nul maître n'est plus responsable de l'esclave moderne. La loi et la peur de la faim ont remplacé ses chaînes. Pourtant, pas question de se résigner à l'injustice. Si l'Histoire est faite de cycles, alors la liberté doit être reconquise.

Par Félicité Robert de Lamennais
Chez Editions Allia

|

Auteur

Félicité Robert de Lamennais

Editeur

Editions Allia

Genre

Sociologie

De l'esclavage moderne

Félicité Robert de Lamennais

Paru le 09/01/2026

64 pages

Editions Allia

6,50 €

ActuaLitté
9791030423389
