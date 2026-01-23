Inscription
#Roman francophone

Conservateurs qui ne conservez rien

Gustave Flaubert

"Classes éclairées, éclairez-vous ! " En 1872, dans une lettre publiée par le quotidien Le Temps, Gustave Flaubert laisse éclater sa colère contre la municipalité de Rouen. La raison ? Le refus de la ville d'accorder un espace pour l'édification d'un monument à la mémoire de son ami Louis Bouilhet. Bien plus qu'un règlement de comptes, ce texte bref, précis et rythmé prend les dimensions d'un pamphlet d'anthologie. Flaubert n'en démord pas. Il riposte et réfute. Confronte la ville à sa mauvaise foi, elle qui n'honore que ceux qui payent grassement leur postérité. Et livreun manifeste contre l'ignorance et la mesquinerie d'une bourgeoisie pusillanime, pour laquelle l'art ne compte que s'il sert ses intérêts. Mais au fond, Flaubert ne brosserait-il pas le portrait de notre époque ?

Par Gustave Flaubert
Chez Editions Allia

|

Auteur

Gustave Flaubert

Editeur

Editions Allia

Genre

Littérature française

Conservateurs qui ne conservez rien

Gustave Flaubert

Paru le 23/01/2026

47 pages

Editions Allia

6,50 €

9791030423334
