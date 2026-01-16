IL EST DES DRAMES QUI PRENNENT RACINE BIEN PLUS LOIN QU'ON NE L'IMAGINE Même victime, même lieu, même mode opératoire. Adèle Jezequel, la fille du commandant de police d'Annemasse, vient d'être enlevée. L'affaire est des plus troublantes : la jeune femme avait déjà disparu sept ans auparavant, dans les mêmes circonstances. Emma Fauvel est enquêtrice à la PJ de Créteil. Elle a fui Annemasse pour oublier son lourd passé et s'était juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et Emma se connaissent depuis l'enfance. Alors, quand en haut lieu on lui demande de diriger l'enquête, Emma accepte de revenir dans sa ville natale cernée par les Alpes. Quitte à y affronter ses pires cauchemars. Au coeur de cette ville étouffée par la canicule, il se pourrait que leurs destins se croisent. Si la justice est aveugle, cette fois Emma devra lui rendre la vue... LA PREMIERE ENQUETE D'EMMA FAUVEL Née en 1996, MEÏ LEPAGE est gardienne de la paix à Lyon, au sein d'une unité de terrain. Sécher tes larmes est son premier roman, écrit lorsqu'elle était affectée à Annemasse. Avant même sa parution, ce dernier a suscité un enthousiasme exceptionnel de la part des éditeurs étrangers et sera publié dans une dizaine de pays.