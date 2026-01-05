Le premier jour du reste de ma vie

Ouvrage en grands caractères Corps 19 Pour les quarante ans de Rodolphe, Marie a prévu un gâteau, des bougies, une longue liste d'invités et surtout une surprise : elle le quitte. Le jour même, elle embarque sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Elle y rencontre Anne, désespérée d'avoir trahi le grand amour de sa vie, et la tumultueuse Camille, qui cumule les conquêtes. Loin de leurs quotidiens, ces trois femmes vont se lier d'une amitié rare et se donner une chance d'inventer un nouvel horizon.