Roman francophone

Le premier jour du reste de ma vie

Virginie Grimaldi

Ouvrage en grands caractères Corps 19 Pour les quarante ans de Rodolphe, Marie a prévu un gâteau, des bougies, une longue liste d'invités et surtout une surprise : elle le quitte. Le jour même, elle embarque sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Elle y rencontre Anne, désespérée d'avoir trahi le grand amour de sa vie, et la tumultueuse Camille, qui cumule les conquêtes. Loin de leurs quotidiens, ces trois femmes vont se lier d'une amitié rare et se donner une chance d'inventer un nouvel horizon.

Par Virginie Grimaldi
Libra Diffusio



Auteur

Virginie Grimaldi

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature française

Le premier jour du reste de ma vie

Virginie Grimaldi

Paru le 05/01/2026

432 pages

Libra Diffusio

26,70 €

9782379324208
