En Polynésie, dans Les années 1970, La France mène des essais nucléaires qui meurtrissent la région et mettent en danger ses habitants ainsi que sa faune et sa flore. Quand elle arrive à Eiao en 1972, à 19 ans, Simone pense avoir été embauchée par une compagnie de forage minier, mais L'Arvecom semble cacher ses véritables intentions... Au contact d'autres employés et du mystérieux Tahi, elle s'engage dans une Lutte qui La dépasse. En explorant les îles des Marquises et la jeunesse de la mère du futur lieutenant Morel de son roman Henua, Marin Ledun plonge dans un passé tourmenté et tumultueux, et nous entraîne dans une histoire d'amour radioactive.