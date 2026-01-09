Inscription
#Polar

Eiao

Marin Ledun

ActuaLitté
En Polynésie, dans Les années 1970, La France mène des essais nucléaires qui meurtrissent la région et mettent en danger ses habitants ainsi que sa faune et sa flore. Quand elle arrive à Eiao en 1972, à 19 ans, Simone pense avoir été embauchée par une compagnie de forage minier, mais L'Arvecom semble cacher ses véritables intentions... Au contact d'autres employés et du mystérieux Tahi, elle s'engage dans une Lutte qui La dépasse. En explorant les îles des Marquises et la jeunesse de la mère du futur lieutenant Morel de son roman Henua, Marin Ledun plonge dans un passé tourmenté et tumultueux, et nous entraîne dans une histoire d'amour radioactive.

Par Marin Ledun
Chez Au Vent des Iles

|

Auteur

Marin Ledun

Editeur

Au Vent des Iles

Genre

Romans noirs

Eiao

Marin Ledun

Paru le 09/01/2026

96 pages

Au Vent des Iles

11,00 €

ActuaLitté
9782367346540
