Mickey et le roi des pirates

Entre Dickens et Pirates des Caraïbes ! Londres, 1850. Quand le légendaire sou-fétiche de Picsou disparaît de son célèbre coffre, c'est toute la ville qui risque de s'enfoncer dans le chaos. Les usines ferment une à une et Picsou lui-même semble avoir perdu la tête et dilapide sa fortune ! Mickey, jeune reporter intrépide accompagné de son fidèle Pluto, ne peut rester sans réagir. Pour tenter de retrouver le sou-fétiche et rétablir l'ordre en ville, ils se lancent dans une enquête haletante entre rumeurs de complot et pirates surgis du passé. Mais ils ne seront pas les seuls à affronter tous les dangers : le hasard met sur leur route de nouveaux compagnons de fortune. D'abord Dingo, qui a une mission à accomplir de l'autre côté de l'océan. Puis Donald, qui veut fuir l'héritage de son oncle. Et il se pourrait bien que ces deux compagnons soient détenteurs d'un secret lié à toute cette affaire. Au coeur des docks embrumés, des clubs de milliardaires et des tavernes des Açores, Mickey et ses compagnons de fortune ne sont pas au bout de leurs surprises. Ils vont devoir affronter des ennemis invisibles et des secrets enfouis s'ils veulent rétablir l'ordre en ville. Et si le destin de Picsou dépendait d'un simple sou ? Trahisons et révélations, une course contre la montre s'engage pour sauver Picsou... et peut-être le monde. Avec Joris Chamblain et Dav, l'univers Disney se teinte de fantastique dans une aventure sombre mêlant enquête, humour et mystère. Un album au rythme jubilatoire, plein de rebondissements et truffé de références à l'univers de Disney.